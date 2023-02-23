Сумбаева Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаева Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

11.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Сумбаев Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
04.04.1887

Сын: Сумбаев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.05.1889

Сын: Сумбаев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Тихонова Феодосия Сумбаева

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
06.06.1894

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
18.04.1897

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Афанасий Матвеевич

Смерть
11.02.1900
Село Илюшкино
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