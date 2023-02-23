Сумбаева Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти11.02.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1882
Сын: Сумбаев Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
04.04.1887
Сын: Сумбаев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.05.1889
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Тихонова Феодосия Сумбаева
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
06.06.1894
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
18.04.1897
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Сумбаев Афанасий Матвеевич
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1900
Село Илюшкино