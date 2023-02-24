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Сумбаев Афанасий Матвеевич

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Место рождения

Село Илюшкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумбаев Матвей

Мать: Сумбаева жена

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Сумбаев Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
04.04.1887

Сын: Сумбаев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.05.1889

Сын: Сумбаев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Тихонова Феодосия Сумбаева

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
06.06.1894

Дочь: Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
18.04.1897

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
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