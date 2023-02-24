Сумбаев Афанасий Матвеевич
Место рожденияСело Илюшкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сумбаев Матвей
Мать: Сумбаева жена
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
20.08.1882
Сын: Сумбаев Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
04.04.1887
Сын: Сумбаев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.05.1889
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Тихонова Феодосия Сумбаева
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
06.06.1894
Дочь: Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
18.04.1897
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Сумбаева Агафья Петровна
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумбаева Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно