Leikin Borukh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLeikin Borukh

Leikin Borukh

avatar

Место рождения

Mahilyow, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus

Дата рождения

18.07.1901

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901

Отец: Leikin Pincus

Мать: Leikin Nekhama (Anna)

Mahilyow, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Рождение ребёнка
27.07.1935

Дочь: Persin Kira

Мать ребёнка: Elena

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close