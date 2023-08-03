Leikin Borukh
Место рожденияMahilyow, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Дата рождения18.07.1901
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901
Отец: Leikin Pincus
Мать: Leikin Nekhama (Anna)
Mahilyow, Mahilyow District, Mogilev Province, Belarus
Рождение ребёнка
27.07.1935
Дочь: Persin Kira
Мать ребёнка: Elena
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва