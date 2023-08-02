(Krishtul) Elena
Место рожденияBaku, Baku, Azerbaijan
Дата рождения1905
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Baku, Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
27.07.1935
Дочь: Persin Kira
Отец ребёнка: Leikin Borukh
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва