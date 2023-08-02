(Krishtul) Elena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Krishtul) Elena

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Место рождения

Baku, Baku, Azerbaijan

Дата рождения

1905

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Baku, Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
27.07.1935

Дочь: Persin Kira

Отец ребёнка: Leikin Borukh

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва
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