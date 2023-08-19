Устьянцев Иван Козьмич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Отец: Устьянцев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884 или 1885
Сын: Устьянцев Евфимий Иванович
Мать ребёнка: Устьянцева Анна
Год рождения, вычисленный по переписи населения - 1885 Год рождения, вычисленный по карточке из госпиталя - 1884
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Сын: Устьянцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Устьянцева Анна
Дата рождения вычислена по перепеси населения 1917 г. (1893 г.) и по карточке из лазарета во время Первой мировой войны (1894 г.)
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Сын: Устьянцев Никита Иванович
Мать ребёнка: Устьянцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устьянцева Анна
Смерть
Неизвестно