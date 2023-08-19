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Устьянцев Иван Козьмич

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: Устьянцев Кузьма

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1884 или 1885

Сын: Устьянцев Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Устьянцева Анна

Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения, вычисленный по переписи населения - 1885 Год рождения, вычисленный по карточке из госпиталя - 1884
Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Устьянцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Устьянцева Анна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения вычислена по перепеси населения 1917 г. (1893 г.) и по карточке из лазарета во время Первой мировой войны (1894 г.)
Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Устьянцев Никита Иванович

Мать ребёнка: Устьянцева Анна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Анна

Смерть
Неизвестно
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