Устьянцева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 или 1885

Сын: Устьянцев Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Устьянцев Иван Козьмич

Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения, вычисленный по переписи населения - 1885 Год рождения, вычисленный по карточке из госпиталя - 1884
Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Устьянцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Устьянцев Иван Козьмич

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения вычислена по перепеси населения 1917 г. (1893 г.) и по карточке из лазарета во время Первой мировой войны (1894 г.)
Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Устьянцев Никита Иванович

Отец ребёнка: Устьянцев Иван Козьмич

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устьянцев Иван Козьмич

Смерть
Неизвестно
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