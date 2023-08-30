Устьянцева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884 или 1885
Сын: Устьянцев Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Устьянцев Иван Козьмич
Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения, вычисленный по переписи населения - 1885 Год рождения, вычисленный по карточке из госпиталя - 1884
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Сын: Устьянцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Устьянцев Иван Козьмич
Дата рождения вычислена по перепеси населения 1917 г. (1893 г.) и по карточке из лазарета во время Первой мировой войны (1894 г.)
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Сын: Устьянцев Никита Иванович
Отец ребёнка: Устьянцев Иван Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно