Морковкина Евстолия Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1963
Отец ребёнка: Жуков Валерий
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.01.1973
Дочь: Куделина Светлана Игоревна
Отец ребёнка: Морковкин Игорь
Рождение ребёнка
27.04.?
Дочь: Амундсен Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Морковкин Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линнес Юлия Игоревна
Отец ребёнка: Морковкин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морковкин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Валерий
Смерть
2013