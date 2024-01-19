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Морковкина Евстолия Александровна

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Место рождения

Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.01.1963

Сын: Жуков Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Жуков Валерий

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.01.1973

Дочь: Куделина Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Морковкин Игорь

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.04.?

Дочь: Амундсен Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Морковкин Игорь

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линнес Юлия Игоревна

Отец ребёнка: Морковкин Игорь

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морковкин Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Валерий

Смерть
2013
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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