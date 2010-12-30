Конохов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1929
Дата смерти30.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929
Отец: Конохов АНДРЕЙ
Мать: Конохов Евдокия
Рождение ребёнка
12.01.1957
Сын: Конохов Александр
Мать ребёнка: Конохова Людмила
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Конохов Дмитрий
Мать ребёнка: Конохова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конохова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конохова Людмила
Смерть
30.12.2010