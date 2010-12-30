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Конохов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1929

Дата смерти

30.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1957 г.р.
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929

Отец: Конохов АНДРЕЙ

Мать: Конохов Евдокия

Рождение ребёнка
12.01.1957

Сын: Конохов Александр

Мать ребёнка: Конохова Людмила

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Конохов Дмитрий

Мать ребёнка: Конохова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конохова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конохова Людмила

Смерть
30.12.2010
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