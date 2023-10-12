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Конохов АНДРЕЙ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

25.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Конохов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Конохов Александр

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Конохов Николай

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Рождение ребёнка
22.12.1927

Дочь: Серенкова Ольга

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
28.12.1929

Сын: Конохов Семен

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Рождение ребёнка
04.02.1932

Дочь: Вертелко Любовь

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Рождение ребёнка
Между 1933 и 1936

Сын: Конохов Григорий

Мать ребёнка: Конохов Евдокия

Смерть
25.05.1966
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