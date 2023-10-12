Конохов АНДРЕЙ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти25.05.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Конохов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Конохов Александр
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Конохов Николай
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Рождение ребёнка
22.12.1927
Дочь: Серенкова Ольга
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
28.12.1929
Сын: Конохов Семен
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Рождение ребёнка
04.02.1932
Дочь: Вертелко Любовь
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1933 и 1936
Сын: Конохов Григорий
Мать ребёнка: Конохов Евдокия
Смерть
25.05.1966