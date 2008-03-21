Конохова (Заблодская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конохова (Заблодская) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1927

Дата смерти

21.03.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

1957 г.р.
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1927

Отец: Заблодский Григорий Иванович

Мать: Заблодский Галина

Рождение ребёнка
12.01.1957

Сын: Конохов Александр

Отец ребёнка: Конохов Семен

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Конохов Дмитрий

Отец ребёнка: Конохов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конохов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конохов Семен

Смерть
21.03.2008
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