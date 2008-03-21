Конохова (Заблодская) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1927
Дата смерти21.03.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1927
Отец: Заблодский Григорий Иванович
Мать: Заблодский Галина
Рождение ребёнка
12.01.1957
Сын: Конохов Александр
Отец ребёнка: Конохов Семен
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Конохов Дмитрий
Отец ребёнка: Конохов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конохов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конохов Семен
Смерть
21.03.2008