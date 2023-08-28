Матикайнен Петр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Петр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800

Отец: Матикайнен Иосиф Иванович

Мать: Матикайнен Софья Павловна

Бракосочетание
1820

Жена: Матикайнен Катарина Петровна

Рождение ребёнка
22.03.1830

Дочь: Пумалайнен Мария Петровна

Мать ребёнка: Матикайнен Катарина Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.02.1836

Жена: Матикайнен Мария

Смерть
Неизвестно
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