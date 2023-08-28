Матикайнен Петр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
22.03.1830
Дочь: Пумалайнен Мария Петровна
Мать ребёнка: Матикайнен Катарина Петровна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.02.1836
Жена: Матикайнен Мария
Смерть
Неизвестно