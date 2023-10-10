Пумалайнен (Матикайнен) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения22.03.1830
Дата смерти29.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1830
Бракосочетание
10.10.1848
Рождение ребёнка
14.11.1857
Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Моисеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Хуопалайнен Анна Адамовна
Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Моисеевич
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Пумалайнен Абрам Адамович
Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Моисеевич
Смерть
29.03.1913