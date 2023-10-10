Пумалайнен (Матикайнен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пумалайнен (Матикайнен) Мария Петровна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.03.1830

Дата смерти

29.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1830

Отец: Матикайнен Петр Иосифович

Мать: Матикайнен Катарина Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.10.1848

Муж: Пумалайнен Адам Моисеевич

Рождение ребёнка
14.11.1857

Сын: Пумалайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Моисеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Хуопалайнен Анна Адамовна

Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Моисеевич

Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Пумалайнен Абрам Адамович

Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Моисеевич

Смерть
29.03.1913
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