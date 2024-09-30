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Матикайнен Иосиф Петрович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.06.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1845

Отец: Матикайнен Петр Иосифович

Мать: Матикайнен (Райккерус) Мария Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1866

Жена: Матикайнен (Тамми) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
24.06.1869

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен (Тамми) Елизавета Андреевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Матикайнен Адам Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен (Тамми) Елизавета Андреевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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