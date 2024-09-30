Матикайнен Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения04.06.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1845
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
24.06.1869
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен (Тамми) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Матикайнен Адам Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен (Тамми) Елизавета Андреевна
Смерть
Неизвестно