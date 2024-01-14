Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти02.01.1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Квасков Нил
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Квасков Андрей
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
18.09.1851
Сын: Каллистрат
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
06.03.1859
Сын: Квасков Ефим
Отец ребёнка: Иван
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Смерть
02.01.1884