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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

02.01.1884

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1849 г.р.
1851 г.р.
1851 г.р.
Около 1856 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Квасков Нил

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Квасков Андрей

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
18.09.1851

Сын: Каллистрат

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
18.09.1851

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
06.03.1859

Сын: Квасков Ефим

Отец ребёнка: Иван

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Смерть
02.01.1884
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