Иван
Место рожденияВахромеево, Кашинский район, Тверская область
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти28.11.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Квасков Нил
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Квасков Андрей
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
18.09.1851
Сын: Каллистрат
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
06.03.1859
Сын: Квасков Ефим
Мать ребёнка: Настасья
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Смерть
28.11.1883
Причина смерти: Естественная смерть/старость