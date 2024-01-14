Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

28.11.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1849 г.р.
1851 г.р.
1851 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Алексей

Мать: Марфа

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Квасков Нил

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Квасков Андрей

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
18.09.1851

Сын: Каллистрат

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
18.09.1851

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
06.03.1859

Сын: Квасков Ефим

Мать ребёнка: Настасья

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Смерть
28.11.1883
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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