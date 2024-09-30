Ващенко Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ващенко Надежда
Бракосочетание
17.02.1924 ст.
Жена: Ващенко Надежда
Рождение ребёнка
27.08.1927
Сын: Ващенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ващенко Надежда
Смерть
Неизвестно