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Ващенко Василий Федорович

Место рождения

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: Ващенко Фёдор Васильевич

Мать: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ващенко Надежда

Бракосочетание
17.02.1924 ст.

Жена: Ващенко Надежда

Рождение ребёнка
27.08.1927

Сын: Ващенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ващенко Надежда

Смерть
Неизвестно

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