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Ващенко Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ващенко Яков Федорович

Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Ващенко Василий Федорович

Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ващенко Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Бракосочетание
16.10.1909

Жена: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Смерть
Неизвестно

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