Ващенко Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Ващенко Василий Федорович
Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна
Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна
Бракосочетание
16.10.1909
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна
Смерть
Неизвестно