Ващенко (Могильных) Анна Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Могильный Мин (Минай)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Ващенко Василий Федорович
Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич
Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич
Бракосочетание
16.10.1909
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно