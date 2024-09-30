Ващенко (Могильных) Анна Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Могильный Мин (Минай)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ващенко Яков Федорович

Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Ващенко Василий Федорович

Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ващенко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич

Бракосочетание
16.10.1909

Муж: Ващенко Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Ващенко Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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