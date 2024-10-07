Шнуров Владимир Васильевич 08.07.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шнуров Владимир Васильевич

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Место рождения

Дор, Талицкая волость, Осташковский уезд

Дата рождения

08.07.1900 ст.

Дата смерти

После 1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1900 ст.

Отец: Шнуров Василий Илларионов

Мать: Шнурова Евфросиния Григорьева

Дор, Талицкая волость, Осташковский уезд
Родился 8 июля (крещен 9го) 1900г. июля по старому стилю - 21 июля по новому стилю. Родители: Талицкой волости, деревни Дора крестьянин Василий Илларионов и законная жена Евфросиния Григорьева, правос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шнуров Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна

Дор, Талицкая волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шнурова Алефтина Владимировна

Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна

Дор, Талицкая волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна

Дор, Талицкая волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Петухова (Шнурова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна

Смерть
После 1971

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