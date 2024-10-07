Шнуров Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1900 ст.
Дата смертиПосле 1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1900 ст.
Родился 8 июля (крещен 9го) 1900г. июля по старому стилю - 21 июля по новому стилю. Родители: Талицкой волости, деревни Дора крестьянин Василий Илларионов и законная жена Евфросиния Григорьева, правос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шнуров Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шнурова Алефтина Владимировна
Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна
Рождение ребёнка
10.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Петухова (Шнурова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Шнурова (Полякова) Антонина Назаровна
Смерть
После 1971