деревня Дор, деревня Дор, Талицкая волость, Осташковский уезд (на 1915) — Familio

Дор

Талицкая волость, Осташковский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
8521Дор, д. каз.при р. Столице.5712102933
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Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Талицкая волость
9Дор22¾
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