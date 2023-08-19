Криволапов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Каширино, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Карпинск (могила Криволаповых)