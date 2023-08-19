Криволапов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криволапов Виктор Николаевич

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криволапов Николай Ерогович

Мать: Криволапова Александра Алексеевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шибаева Надежда Дмитриевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шибаева Надежда Дмитриевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шибаева Надежда Дмитриевна

Каширино, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Карпинск (могила Криволаповых)
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