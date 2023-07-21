Криволапова (Щапина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криволапов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Криволапов Николай Ерогович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Криволапов Николай Ерогович
Смерть
Неизвестно
Карпинск (могила Криволаповых)