Криволапова (Щапина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криволапова (Щапина) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криволапов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Криволапов Николай Ерогович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Криволапов Николай Ерогович

Смерть
Неизвестно
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Карпинск (могила Криволаповых)
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