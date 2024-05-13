Греков Михаил Степанович 23.11.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Греков Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1866

Дата смерти

02.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1866

Отец: Греков Степан Васильевич

Мать: (Грекова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бубнова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: (Акатнова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Борис Михайлович

Мать ребёнка: (Акатнова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Акатнова) Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак станицы Мигулинской ВВД, хорунжий
Место жительства
Неизвестно
станца Каменская
Смерть
02.09.1937
Шипке

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