Греков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1866
Дата смерти02.09.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бубнова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: (Акатнова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Акатнова) Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак станицы Мигулинской ВВД, хорунжий
Место жительства
Неизвестно
станца Каменская
Смерть
02.09.1937
Шипке