Греков Степан Васильевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Греков Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Греков Василий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грекова) Дарья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Порутчик, штаб-ротмистр
Рождение ребёнка
23.11.1866

Сын: Греков Михаил Степанович

Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1869

Сын: Греков Николай Степанович

Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Греков Степан Степанович

Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Пахомова) Нина Степановна

Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
станица Мигулинская Верхне Донского округа ВВД

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