Греков Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Греков Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Порутчик, штаб-ротмистр
Рождение ребёнка
23.11.1866
Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1869
Сын: Греков Николай Степанович
Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Пахомова) Нина Степановна
Мать ребёнка: (Грекова) Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно
станица Мигулинская Верхне Донского округа ВВД