(Грекова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1866
Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1869
Сын: Греков Николай Степанович
Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Пахомова) Нина Степановна
Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно