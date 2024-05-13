(Грекова) Дарья Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Грекова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Греков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1866

Сын: Греков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1869

Сын: Греков Николай Степанович

Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Греков Степан Степанович

Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Пахомова) Нина Степановна

Отец ребёнка: Греков Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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