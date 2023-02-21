Малофеева (Пономаренко) Евдокия Ивовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеева (Пономаренко) Евдокия Ивовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

21.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Малофеева Варвара Никитична

Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Малофеев Гавриил Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович

Рождение ребёнка
11.02.1930

Сын: Малофеев Иван Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович

Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Малофеев Николай Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Мазеникова Мария Никитична

Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малофеев Егор Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малофеев Никита Захарович

Смерть
21.01.1975
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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