Малофеева (Пономаренко) Евдокия Ивовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти21.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Малофеева Варвара Никитична
Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Малофеев Гавриил Никитович
Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович
Рождение ребёнка
11.02.1930
Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович
Рождение ребёнка
10.12.1934
Сын: Малофеев Николай Никитович
Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Мазеникова Мария Никитична
Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малофеев Никита Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1975
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область