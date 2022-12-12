Малофеев Никита Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти10.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1934
Сын: Малофеев Николай Никитович
Мать ребёнка: Малофеева Евдокия Ивовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малофеева Евдокия Ивовна
Смерть
10.12.1980
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область