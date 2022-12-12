Малофеев Никита Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеев Никита Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

10.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Малофеев Николай Никитович

Мать ребёнка: Малофеева Евдокия Ивовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малофеева Евдокия Ивовна

Смерть
10.12.1980
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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