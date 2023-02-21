Овсянникова Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Овсянников Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Овсянников Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Овсянников Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1872 ст.