Овсянникова Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Овсянников Григорий Ефимович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Овсянников Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Овсянников Григорий Ефимович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Григорий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1872 ст.
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
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