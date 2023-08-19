Овсянников Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти12.12.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Овсянникова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Овсянников Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Овсянникова Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1863 ст.
Причина смерти: от паралича