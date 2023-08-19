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Овсянников Григорий Ефимович

Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

12.12.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Овсянников Ефим Ларионович

Мать: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Овсянникова Ольга Федоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Овсянников Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Овсянникова Ольга Федоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Ольга Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
12.12.1863 ст.
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: от паралича
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