Овсянников Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1870 ст.
Сын: Овсянников Адриан Кузьмич
Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Овсянников Матвей Кузьмич
Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно