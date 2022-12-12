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Овсянников Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Овсянников Григорий Ефимович

Мать: Овсянникова Ольга Федоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.08.1870 ст.

Сын: Овсянников Адриан Кузьмич

Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Овсянников Егор Кузьмич

Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Овсянников Макар Кузьмич

Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Овсянников Матвей Кузьмич

Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Антоновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Дарья Антоновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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