Арский Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрский Иван Борисович

Арский Иван Борисович

avatar

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.03.1890

Дата смерти

17.04.1956

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Между 1917 и 1930 г.р.
Между 1917 и 1930 г.р.
Между 1917 и 1930 г.р.
Между 1917 и 1930 г.р.
1920 г.р.
Около 1923 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1890

Отец: Арский Борис Федорович

Мать: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
02.07.1917

Жена: Арская Маремьяна Леонтьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Ф. 70. Оп. 1. Д. 308. 1917 Метрические книги церквь Боготольская Поручители: Арский Егор Дементьевич Чернышев Понкрат Иванович Фролов Георгий Тимофеевич Горинович Константин Селиверстович
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1930

Сын: Арский ?

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Между 1917 и 1930

Сын: Арский ?

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Между 1917 и 1930

Сын: Арский ?

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Между 1917 и 1930

Сын: Арский ?

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Арский Василий Иванович

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Арский ?

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

В Личном деле написано, что в 1924 году было два ребенка 1 год и 3 года (3 года это Василий)
Рождение ребёнка
28.12.1926

Дочь: Казаченкова Клара Ивановна

Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Смерть
17.04.1956
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Бронхиальная астма Справка от врача от 17.04.1956г. ж.д. больница, Последнее место жительства умершего: г.Боготол, ул.Пожарная, 76а, 3
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close