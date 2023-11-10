Арский Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения30.03.1890
Дата смерти17.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1890
Отец: Арский Борис Федорович
Бракосочетание
02.07.1917
Ф. 70. Оп. 1. Д. 308. 1917 Метрические книги церквь Боготольская Поручители: Арский Егор Дементьевич Чернышев Понкрат Иванович Фролов Георгий Тимофеевич Горинович Константин Селиверстович
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1923
В Личном деле написано, что в 1924 году было два ребенка 1 год и 3 года (3 года это Василий)
Рождение ребёнка
28.12.1926
Дочь: Казаченкова Клара Ивановна
Мать ребёнка: Арская Маремьяна Леонтьевна
Смерть
17.04.1956
Бронхиальная астма Справка от врача от 17.04.1956г. ж.д. больница, Последнее место жительства умершего: г.Боготол, ул.Пожарная, 76а, 3