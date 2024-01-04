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Арский Борис Федорович

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Арский Федор Иванович

Мать: Арская Таисия Васильевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1884

Сын: Арский Павел Борисович

Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 44. Восприемники: Иванов Никондр Васильев Арская Домна Платоновна
Рождение ребёнка
30.03.1890

Сын: Арский Иван Борисович

Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Арский Сергей Борисович

Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Арский Платон Борисович

Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Арская Васса Борисовна

Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Арская Марьяна Борисовна

Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арская Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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