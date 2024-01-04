Арский Борис Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Арский Федор Иванович
Мать: Арская Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1884
Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 44. Восприемники: Иванов Никондр Васильев Арская Домна Платоновна
Рождение ребёнка
30.03.1890
Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Арская Васса Борисовна
Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Арская Марьяна Борисовна
Мать ребёнка: Арская Евдокия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно