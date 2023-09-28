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Арский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Арский (арских) Иван Борисович

Мать: Арская (арских) Маремьяна Леонтьевна

Смерть
1925
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