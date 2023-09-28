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Арский ?
Арский ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1925
Пол
Мужской
Отец
Арский (арских) Иван Борисович
Мать
Арская (арских) Маремьяна Леонтьевна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Арский (арских) Иван Борисович
Мать:
Арская (арских) Маремьяна Леонтьевна
Смерть
1925
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