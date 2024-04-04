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Голубев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1900

Отец: Голубев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1946

Сын: Голубев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Анна

Рождение ребёнка
04.05.1948

Дочь: Голубева-Грошева Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1950

Дочь: Голубева-Ященко Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1952

Сын: Голубев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Анна

Смерть
Неизвестно

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