Голубев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1900
Отец: Голубев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1946
Сын: Голубев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Анна
Рождение ребёнка
04.05.1948
Дочь: Голубева-Грошева Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1950
Дочь: Голубева-Ященко Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1952
Сын: Голубев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Анна
Смерть
Неизвестно