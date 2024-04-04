Голубева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1946

Сын: Голубев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1952

Сын: Голубев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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