Голубева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1946
Сын: Голубев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1952
Сын: Голубев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно