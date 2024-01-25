Шестаков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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1953 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шестаков Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шестаков Виктор

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
25.09.1955

Сын: Шестаков Геннадий

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
30.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
2002
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