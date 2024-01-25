Шестаков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Шестаков Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шестаков Виктор
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
25.09.1955
Сын: Шестаков Геннадий
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
30.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
2002