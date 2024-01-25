(Титова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Титов Семен
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шестаков Виктор
Отец ребёнка: Шестаков Евгений
Рождение ребёнка
25.09.1955
Сын: Шестаков Геннадий
Отец ребёнка: Шестаков Евгений
Рождение ребёнка
30.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Евгений
Смерть
1992