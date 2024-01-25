(Титова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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1953 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Титов Семен

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шестаков Виктор

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Рождение ребёнка
25.09.1955

Сын: Шестаков Геннадий

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Рождение ребёнка
30.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Евгений

Смерть
1992
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