Соколова (Морозова) Параскева Евтихиева
Место рождения
Дата рождения25.10.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Анна Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Дочь: Никольская Елисавета Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Дочь: Агриппина Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Сын: Соколов Михаил Афиногенов
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Дочь: Мария Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Дочь: Мария Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Татьяна Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Сын: Соколов Алексей Афиногенов
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Сын: Соколов Василий Афиногенов
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Дочь: Александра Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Дочь: Дарья Афиногенова
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов
Сын: Соколов Николай Афиногенов
Отец ребёнка: Соколов Афиноген Михайлов