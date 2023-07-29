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Соколов Афиноген Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1819 ст.

Жена: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1821 ст.

Дочь: Анна Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1823 ст.

Дочь: Никольская Елисавета Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.1824 ст.

Сын: Соколов Иван Афиногенов

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1825 ст.

Дочь: Агриппина Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
08.11.1826 ст.

Сын: Соколов Михаил Афиногенов

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.05.1828 ст.

Сын: Соколов Петр Афиногенов

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.06.1829 ст.

Дочь: Мария Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1831 ст.

Дочь: Мария Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.01.1834 ст.

Дочь: Татьяна Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1835 ст.

Сын: Соколов Алексей Афиногенов

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1838 ст.

Сын: Соколов Василий Афиногенов

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
10.03.1839 ст.

Дочь: Александра Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1841 ст.

Дочь: Дарья Афиногенова

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.04.1844 ст.

Сын: Соколов Николай Афиногенов

Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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