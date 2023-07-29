Соколов Афиноген Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Анна Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Никольская Елисавета Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Агриппина Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Сын: Соколов Михаил Афиногенов
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Мария Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Мария Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Татьяна Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Сын: Соколов Алексей Афиногенов
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Сын: Соколов Василий Афиногенов
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Александра Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Дочь: Дарья Афиногенова
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева
Сын: Соколов Николай Афиногенов
Мать ребёнка: Соколова Параскева Евтихиева