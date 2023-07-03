Морозов Евтихий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смерти21.02.1847 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: Морозов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Морозов Аристарх Евтихиев
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
02.05.1801 ст.
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
25.10.1802 ст.
Дочь: Соколова Параскева Евтихиева
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Георгиевская Ксения Евтихиева
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
20.03.1810 ст.
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
27.09.1811 ст.
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
13.11.1813 ст.
Дочь: Евгения Евтихиева
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Александра Евтихиева
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Евтихиева
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова
Смерть
21.02.1847 ст.
от горячки