Морозов Евтихий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Евтихий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

21.02.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Морозов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Морозов Аристарх Евтихиев

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Морозов Ефрем Евтихиев

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
02.05.1801 ст.

Сын: Морозов Иван Евтихиев

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.10.1802 ст.

Дочь: Соколова Параскева Евтихиева

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Георгиевская Ксения Евтихиева

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Морозов Семен Евтихиев

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
20.03.1810 ст.

Сын: Морозов Гавриил Евтихиев

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.09.1811 ст.

Сын: Морозов Петр Евтихиев

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.1813 ст.

Дочь: Евгения Евтихиева

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Александра Евтихиева

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Евтихиева

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
21.02.1847 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
от горячки
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