Морозов Семен Евтихиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Бракосочетание
15.05.1828 ст.
Жена: Морозова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева
Рождение ребёнка
24.11.1840 ст.
Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева
Рождение ребёнка
28.10.1842 ст.
Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева
Рождение ребёнка
03.08.1845 ст.
Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева
Рождение ребёнка
18.03.1848 ст.
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно