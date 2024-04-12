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Морозов Семен Евтихиев

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Морозов Евтихий Григорьев

Мать: Морозова Татьяна Ефимова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
15.05.1828 ст.

Жена: Морозова Анна Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Морозов Григорий Семенов

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1840 ст.

Сын: Морозов Николай Семенов

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1842 ст.

Сын: Морозов Георгий Семенов

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1845 ст.

Сын: Морозов Евтихий Семенов

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.03.1848 ст.

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Морозова Анна Васильева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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