Сметанин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1885 ст.
Сын: Сметанин Владимир Семенович
Мать ребёнка: Сметанина Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Сын: Сметанин Антоний Семенович
Мать ребёнка: Сметанина Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
23.12.1890 ст.
Дочь: Тимонина Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Сметанина Агриппина Павловна
Смерть
Неизвестно