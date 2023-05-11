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Сметанин Семен Иванович

Место рождения

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.07.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.07.1885 ст.

Сын: Сметанин Владимир Семенович

Мать ребёнка: Сметанина Агриппина Павловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.

Сын: Сметанин Антоний Семенович

Мать ребёнка: Сметанина Агриппина Павловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1890 ст.

Дочь: Тимонина Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Сметанина Агриппина Павловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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