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Сметанина Неонилла Ивановна

Место рождения

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд

Дата рождения

1835

Дата смерти

11.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иван Осипович

Мать: Фекла Ивановна

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд
Бракосочетание
29.10.1852

Муж: Сметанин Иван Федорович

Степаньково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.07.1860 ст.

Сын: Сметанин Семен Иванович

Отец ребёнка: Сметанин Иван Федорович

Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.03.1906
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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