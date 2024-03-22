Сметанина Неонилла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти11.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иван Осипович
Мать: Фекла Ивановна
Бракосочетание
29.10.1852
Степаньково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.07.1860 ст.
Отец ребёнка: Сметанин Иван Федорович
Улановка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.03.1906
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан