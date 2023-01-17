село Степаньково, село Степаньково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Степаньково

Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3191Степаньково, с. каз.при рч. Дубровке.151578185205Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Домнинская волость
1247. Степаньково, село бывшее государственное, при речке Дубровке, дворов 77, жителей 477, церковь православная, торжок 25-го сент.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Ляховская волость
3725Степаньково село587102151165

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Меленковский район
308401Степаньковосело55°22'41°53'N-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Меленковский муниципальный район, Ляховское сельское поселение
17642452196с Степаньковосело
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