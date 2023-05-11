Захаров (Григорьев) Трофим Анастасиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров (Григорьев) Трофим Анастасиевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.07.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1817 г.р.

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1857 ст.

Отец: Захаров Анастасий Григорьевич

Мать: Захарова Анна Львовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Жена: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1882 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1883 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Евфросиния Трофимовна

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Пераскева Трофимовна

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1892 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Феодосия Трофимовна

Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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