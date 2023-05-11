Захаров (Григорьев) Трофим Анастасиевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1857 ст.
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1882 ст.
Дочь: Захарова-Григорьева Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
30.08.1883 ст.
Дочь: Захарова-Григорьева Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.
Дочь: Захарова-Григорьева Евфросиния Трофимовна
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.
Дочь: Захарова-Григорьева Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.
Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.
Дочь: Захарова-Григорьева Пераскева Трофимовна
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
20.11.1892 ст.
Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.
Дочь: Захарова-Григорьева Феодосия Трофимовна
Мать ребёнка: Захарова-Григорьева Васса Родионовна
Смерть
Неизвестно