Захарова-Григорьева (Васильева) Васса Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Григорьева (Васильева) Васса Родионовна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Муж: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1882 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1883 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Евфросиния Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Пераскева Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1892 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.

Дочь: Захарова-Григорьева Евфросиния Трофимовна

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Сын: Захаров-Григорьев Феодор Трофимович

Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно