Захарова-Григорьева (Васильева) Васса Родионовна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Захарова-Григорьева Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Евфросиния Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Пераскева Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Дочь: Захарова-Григорьева Евфросиния Трофимовна
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич
Сын: Захаров-Григорьев Феодор Трофимович
Отец ребёнка: Захаров Трофим Анастасиевич