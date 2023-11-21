Брюханова Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Прасковья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Брюханов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Брюханов Никифор Нефедович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Брюханов Абросим Никифорович

Отец ребёнка: Брюханов Никифор Нефедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюханов Никифор Нефедович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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