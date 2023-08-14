Панин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1982

Жена: Панина Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1983

Дочь: Панина Любовь Вячеславовна

Мать ребёнка: Панина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
16.10.1987

Дочь: Барышникова Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Панина Елена Владимировна

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