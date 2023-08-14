Панин Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1982
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1983
Дочь: Панина Любовь Вячеславовна
Мать ребёнка: Панина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
16.10.1987
Дочь: Барышникова Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Панина Елена Владимировна