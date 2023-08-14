Панина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавринов Владимир Фёдорович

Мать: Лавринова Анна Андреевна

Бракосочетание
23.11.1982

Муж: Панин Вячеслав

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1983

Дочь: Панина Любовь Вячеславовна

Отец ребёнка: Панин Вячеслав

Рождение ребёнка
16.10.1987

Дочь: Барышникова Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Панин Вячеслав

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