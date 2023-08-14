Панина Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.11.1982
Муж: Панин Вячеслав
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1983
Дочь: Панина Любовь Вячеславовна
Отец ребёнка: Панин Вячеслав
Рождение ребёнка
16.10.1987
Дочь: Барышникова Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Панин Вячеслав