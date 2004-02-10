Червончик (Кот) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червончик (Кот) Любовь

Место рождения

Россь, Волковысский район, Гродненская область

Дата рождения

03.02.1930

Дата смерти

10.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930

Отец: Кот Иосиф

Мать: Кот Степанида

Россь, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Червончик Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Червончик Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Червончик Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Червончик Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червончик Владимир Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель начальных классов; Диспетчер по транспорту ГАП-7, Красносельский
Смерть
10.02.2004
Похороны
Неизвестно
Красносельский, Волковысский район, Гродненская область
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