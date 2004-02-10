Червончик (Кот) Любовь
Место рождения
Дата рождения03.02.1930
Дата смерти10.02.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930
Отец: Кот Иосиф
Мать: Кот Степанида
Рождение ребёнка
1952
Сын: Червончик Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Червончик Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Червончик Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Червончик Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель начальных классов; Диспетчер по транспорту ГАП-7, Красносельский
Смерть
10.02.2004
Похороны
Неизвестно
Красносельский, Волковысский район, Гродненская область